У Києві на ранок середній рівень забруднення повітря - КМДА
Київ • УНН
Станом на ранок 24 вересня рівень забрудненості повітря в Києві середній. Радіаційний фон у нормі, а місто посідає 57-е місце у світовому рейтингу забрудненості повітря за даними IQAir.
У Києві станом на ранок 24 вересня рівень забрудненості повітря середній, повідомили у КМДА у вівторок, пише УНН.
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"Станом на 08:00 24 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі", - повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
За даними моніторингового сервісу IQAir, Київ на 10:55 - 57-ий у рейтингу міст по забрудненості повітря.
Якість повітря в Києві нормалізувалася - КМДА23.09.24, 15:39 • 15576 переглядiв