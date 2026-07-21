В Киеве мошенники под видом СБУ выманили у 81-летней пенсионерки почти 1 миллион гривен

В Киеве мошенники, представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, выманили у 81-летней пенсионерки 1 миллион гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева 24-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах - говорится в сообщении.

Установлено, что 81-летней женщине позвонили и сообщили, что она подозревается в государственной измене и финансировании страны-агрессора через покупку лекарств в аптеке, которые произведены в РФ. В связи с этим в отношении нее расследуется производство по коллаборационной деятельности.

Потерпевшая, чтобы снять все вопросы так называемых правоохранителей, согласилась на сотрудничество. Ей приказали собрать все ее сбережения, положить в пакеты (отдельно каждую валюту) и передать сотруднику СБУ, который якобы приедет за ними. Таким образом у женщины выманили 9300 долларов США, 4000 евро и 320 000 грн, в общей сложности почти 1 млн грн.

За деньгами к пострадавшей пришла другая бабушка, которую мошенники использовали, убедив в том, что она также помогает СБУ.

Все деньги женщина передала 24-летнему подозреваемому, который в тот же день перевел их на криптосчет организатора мошеннической схемы.

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