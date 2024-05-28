В Киеве маршрутка насмерть сбила человека

В Днепровском районе Киева сегодня утром водитель маршрутки насмерть сбил мужчину. Пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в столице.

Детали

Сегодня утром, около 06:55, поступило сообщение о ДТП на улице Анатолия Соловьяненко в Киеве.

"В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного транспорта, мужчина был зажат под автобусом. Спасатели деблокировали погибшего с помощью пневматических подушек", - написали в ГСЧС.

Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства аварии.

Напомним,

За первые четыре месяца 2024 года в Украине произошло 6 475 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 813 человек погибли и 8 155 получили ранения, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.