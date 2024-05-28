В Киеве маршрутка насмерть сбила человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
27 мая 2024, 10:43  •  102746 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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27 мая 2024, 10:19  •  75676 просмотра

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27 мая 2024, 07:14  •  152037 просмотра
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27 мая 2024, 06:59  •  149024 просмотра

В Киеве маршрутка насмерть сбила человека

Сегодня утром в Днепровском районе Киева водитель маршрутки сбил насмерть мужчину, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Киев •   •  11738 просмотра
В Киеве маршрутка насмерть сбила человека

Сикорский о польских военных в Украине: "Не стоит исключать ни одного варианта"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил развертывания польских войск в Украине для прекращения войны, заявив: «Нельзя исключать ни одного варианта».

Война •   •  12582 просмотра
Сикорский о польских военных в Украине: "Не стоит исключать ни одного варианта"

"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений

Две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительского удостоверения - снова доступны в приложении Дія после временного отсутствия с 24 по 27 мая в связи с изменением платежных реквизитов в сервисных центрах МВД.

Общество •   •  10583 просмотра
"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений

Захватчики на оккупированном Запорожье сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

российские оккупанты сокращают финансирование оккупированных территорий Запорожской области, что приводит к усилению налогового давления, проверкам и сокращению социальных выплат для жителей.

Общество •   •  12156 просмотра
Захватчики на оккупированном Запорожье сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

Большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, враг атакует малыми группами в районе Липцов - ОТУВ «Харьков»

Большая часть Волчанска находится под контролем Вооруженных сил Украины, в то время как враг атакует небольшими группами в районе Липок, потеряв около 250 человек за минувшие сутки в Харьковской области.

Война •   •  11714 просмотра
Большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, враг атакует малыми группами в районе Липцов - ОТУВ «Харьков»

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы.

Общество •   •  36597 просмотра
Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

У 24-летней Кристины и 25-летнего Тараса Артышкив из села Кротошин Львовской области в больнице Святой Анны во Львове родилась девочка по имени Злата весом более 5,5 кг.

Общество •   •  22163 просмотра
Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

Пытали и убили гражданского украинца: правоохранители идентифицировали еще трех офицеров ссс рф

Трое российских офицеров жестоко пытали и убили 53-летнего гражданского мужчину в Снигиревском районе Николаевской области в марте 2022 года.

Война •   •  12490 просмотра
Пытали и убили гражданского украинца: правоохранители идентифицировали еще трех офицеров ссс рф

В Днепропетровской и Запорожской областях уничтожили два "шахеда"

Подразделения воздушного командования «Восток» уничтожили еще два вражеских БПЛА типа «Шахед-136/131» в Синельниковском районе Днепропетровской области и Запорожской области.

Война •   •  12488 просмотра
В Днепропетровской и Запорожской областях уничтожили два "шахеда"

В Германии передумали восстанавливать военный призыв

Министр обороны Германии Борис Писториус представил план создания новой модели военной службы, которая будет базироваться преимущественно на добровольной службе, без восстановления обязательного военного призыва.

Новости Мира •   •  11380 просмотра
В Германии передумали восстанавливать военный призыв