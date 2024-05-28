У Києві маршрутка на смерть збила людину
Київ • УНН
Сьогодні вранці у Дніпровському районі Києва водій маршрутки збив на смерть чоловіка, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У Дніпровському районі Києва сьогодні вранці водій маршрутки на смерть збив чоловіка. Пише УНН з посиланням на ГУ ДСНС у столиці.
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Сьогодні вранці, близько 06:55, надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Анатолія Солов'яненка у Києві.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за участю маршрутного транспорту, чоловіка було затиснуто під автобусом. Рятувальники деблокували загиблого за допомогою пневматичних подушок" - написали у ДСНС.
Правоохоронці встановлюють причину та обставини аварії.
Нагадаємо
За перші чотири місяці 2024 року в Україні сталося 6 475 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких 813 людей загинули і 8 155 отримали поранення, що на 6,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.