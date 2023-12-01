В Киеве локализовали повреждение водопровода из-за падения строительного крана

В столице аварийщики локализовали повреждение водопроводной трубы из-за упавшего на нее строительного крана, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Повреждение водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой локализовано - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 все потребители с водоснабжением. Давление в водопроводе в норме.

Сейчас городские службы демонтируют упавший строительный кран.

Напомним

В Киеве 1 декабря в результате падения крана на стройке была повреждена труба холодного водоснабжения, проезжую часть на улице Ревуцкого затопило. Затруднено движение транспорта