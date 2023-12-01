В Киеве локализовали повреждение водопровода из-за падения строительного крана
Киев • УНН
Аварийные службы локализовали повреждение водопровода в Киеве, вызванное падением крана, восстановив водоснабжение и давление до нормального уровня. Сейчас продолжается демонтаж крана.
В столице аварийщики локализовали повреждение водопроводной трубы из-за упавшего на нее строительного крана, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Повреждение водопровода на углу улиц Ревуцкого и Тростянецкой локализовано
Отмечается, что по состоянию на 14:00 все потребители с водоснабжением. Давление в водопроводе в норме.
Сейчас городские службы демонтируют упавший строительный кран.
Напомним
В Киеве 1 декабря в результате падения крана на стройке была повреждена труба холодного водоснабжения, проезжую часть на улице Ревуцкого затопило. Затруднено движение транспорта
В Киеве локализовали повреждение водопровода из-за падения строительного крана
Аварийные службы локализовали повреждение водопровода в Киеве, вызванное падением крана, восстановив водоснабжение и давление до нормального уровня. Сейчас продолжается демонтаж крана.
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