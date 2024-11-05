В Киеве ДТП на Кольцевой дороге осложнило движение: где возможны пробки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Кольцевой дороге Киева произошло ДТП. Движение транспорта затруднено в направлении проспекта Леся Курбаса, водителям рекомендовано планировать маршрут с учетом ситуации.

На Кольцевой дороге Киева произошло ДТП. Движение транспорта затруднено в направлении проспекта Леся Курбаса, сообщили во вторник утром в патрульной полиции Киева в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В связи с ДТП на Кольцевой дороге, движение транспорта затруднено в направлении проспекта Леся Курбаса", - отметили патрульные.

Горожан призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Киев
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