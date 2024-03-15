В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА

Все запущенные россиянами шахеды этой ночью были уничтожены силами ПВО. Речь идет о полутора десятках дронов, сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью враг совершил воздушную атаку на столицу Украины. На этот раз оружием нападения были ударные БпЛА Shahed, которые были запущены врагом из Курской области.

На Киев вражеские дроны заходили с северного направления. Воздушная тревога в столице продолжалась почти час.

Силами и средствами противовоздушной обороны все БпЛА Shahed" противника, которые направлялись на Киев - примерно полтора десятка - были поражены еще на подступах к городу! говорится в сообщении

По предварительным данным оперативной сводки - в столице без жертв и разрушений.