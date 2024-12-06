В Киеве активно обрабатывают дороги перед прогнозируемым гололедом
Киев • УНН
В столице 118 единиц спецтехники и 150 работников обрабатывают дороги из-за прогнозируемого гололеда. Синоптики прогнозируют мокрый снег и снижение температуры до -2°C.
В столице активно обрабатывают дороги из-за прогнозируемого гололеда. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
В Киеве сейчас привлечено 118 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 150 работников в составе 23 бригад, которые занимаются ручной уборкой.
По прогнозам синоптиков, город ожидают сложные погодные условия: мокрый снег, а ночью – снижение температуры до -2°C, что может привести к образованию гололеда.
Чтобы предотвратить скользкость, дороги обрабатывают противогололедными средствами. Городские власти призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными на улицах.
На дорогах Киевщины работает более 120 единиц спецтехники из-за гололеда6 дек. 2024, 11:51 • 12308 просмотров