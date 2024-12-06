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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На дорогах Киевщины работает более 120 единиц спецтехники из-за гололеда

На дорогах Киевщины работает более 120 единиц спецтехники из-за гололеда

Киев  •  УНН

 • 1683 просмотра

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В Киевской области 127 единиц спецтехники и 175 работников очищают дороги от гололеда. На территории области наблюдается облачная погода с небольшим мокрым снегом, температура от 0° до -2°.

На Киевщине обрабатывают от гололеда автодороги, работает 127 единиц спецтехники, пишет УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

К работам привлечено 175 работников.

По данным Укргидрометцентра, в Киевской области 6 декабря облачно и наблюдается небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура по области в течение суток от 0° до 2° мороза.

На дорогах гололедица, поэтому всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним

6 декабря в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на большинстве территории. Температура будет колебаться от -3° до +7°, местами гололедица на дорогах.

Прогноз погоды на зиму: что ждет украинцев на Николая и в декабре3 дек. 2024, 10:34 • 13639 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Киевская область
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kievКиев