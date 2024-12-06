На дорогах Киевщины работает более 120 единиц спецтехники из-за гололеда
Киев • УНН
В Киевской области 127 единиц спецтехники и 175 работников очищают дороги от гололеда. На территории области наблюдается облачная погода с небольшим мокрым снегом, температура от 0° до -2°.
На Киевщине обрабатывают от гололеда автодороги, работает 127 единиц спецтехники, пишет УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Детали
К работам привлечено 175 работников.
По данным Укргидрометцентра, в Киевской области 6 декабря облачно и наблюдается небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура по области в течение суток от 0° до 2° мороза.
На дорогах гололедица, поэтому всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.
Напомним
6 декабря в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на большинстве территории. Температура будет колебаться от -3° до +7°, местами гололедица на дорогах.
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