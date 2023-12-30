В Киеве 1 января объявили Днем траура: количество жертв атаки рф возросло до 16
Киев • УНН
Количество жертв теракта в Киеве возросло до 16. 1 января объявлено днем траура.
Количество жертв массированного ракетного обстрела на столицу возросло до 16. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, 1 января будет объявлено днем траура, передает УНН.
Кличко отметил, что атака на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей столицы.
"В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы", - добавил городской голова.
Он также заявил, что 1 января в Киеве будет объявлено днем траура.
Ранее было известно, что 32 человека пострадали. Сейчас 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.
Напомним
29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
В Киеве 1 января объявили Днем траура: количество жертв атаки рф возросло до 16
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