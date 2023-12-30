В Киеве 1 января объявили Днем траура: количество жертв атаки рф возросло до 16

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
  •  119095 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  148065 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  190607 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  238456 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  251801 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  256343 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  217288 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  212271 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  194921 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193095 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  197993 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180115 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169286 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  152332 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  133549 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-kieve-1-yanvarya-obyavili-dnem-traura-kolichestvo-zhertv-ataki-rf-vozroslo-do-16

В Киеве 1 января объявили Днем траура: количество жертв атаки рф возросло до 16

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 10:54  •  23787 просмотра

Read in English

Количество жертв теракта в Киеве возросло до 16. 1 января объявлено днем траура.

Количество жертв массированного ракетного обстрела на столицу возросло до 16. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, 1 января будет объявлено днем траура, передает УНН.

Кличко отметил, что атака на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей столицы.

"В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы", - добавил городской голова.

Он также заявил, что 1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

Ранее было известно, что 32 человека пострадали. Сейчас 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы.

Напомним

29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
У Києві 1 січня оголосили Днем жалоби: кількість жертв атаки рф зросла до 16
January 1 is declared a Day of Mourning in Kyiv: the number of victims of the Russian attack has increased to 16
Новости по теме

В Киеве 1 января объявили Днем траура: количество жертв атаки рф возросло до 16

Количество жертв теракта в Киеве возросло до 16. 1 января объявлено днем траура.

Общество •   •  23787 просмотра
В Киеве 1 января объявили Днем траура: количество жертв атаки рф возросло до 16

Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем. Предварительно - Искандер-М

Украинские военные сбили ракету "Искандер-М" под Запорожьем, жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  23379 просмотра
Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем. Предварительно - Искандер-М

Массированная атака рф на Киев: количество погибших возросло до 15

Еще два тела найдены в завалах киевского склада после атаки рф, количество погибших возросло до 15. Мэр Кличко заявил, что спасатели продолжают работу.

Война •   •  24285 просмотра
Массированная атака рф на Киев: количество погибших возросло до 15

Армия рф обстреляла Херсонщину: зафиксировано по меньшей мере два десятка "прилетов"

Российские войска обстреляли Михайловку, повредив школу, административное здание и магазин. О пострадавших не сообщается.

Война •   •  23022 просмотра
Армия рф обстреляла Херсонщину: зафиксировано по меньшей мере два десятка "прилетов"

Полностью вывели из строя: в ССО показали видео огневого поражения вражеского ЗРК "Оса"

Украинские военные огнем артиллерии уничтожили вражеский ЗРК "Оса", полностью выведя его из строя.

Война •   •  24216 просмотра
Полностью вывели из строя: в ССО показали видео огневого поражения вражеского ЗРК "Оса"

СМИ: в Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в Украине. Ранее Воздушные силы зафиксировали приближение ракеты.

Война •   •  26792 просмотра
СМИ: в Днепре прогремели взрывы

Предположительно Х-59: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Днепра

Ракета, вероятно Х-59, была запущена в направлении Днепра, после широкомасштабной воздушной тревоги в Украине.

Война •   •  27019 просмотра
Предположительно Х-59: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Днепра

В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

В Запорожье прогремел взрыв во время масштабной воздушной тревоги.

Война •   •  25586 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв - СМИ

россияне "шахедами" атаковали представительство Омбудсмана в Херсоне

Российские войска атаковали офис Уполномоченного по правам человека в Херсоне.

Война •   •  26955 просмотра
россияне "шахедами" атаковали представительство Омбудсмана в Херсоне

Враг строит очередную линию укреплений в районе Мариуполя - Андрющенко

Россияне усиливают укрепления вокруг Мариуполя, что свидетельствует о подготовке к обороне. Они строят новую линию для удержания стратегических позиций.

Война •   •  25468 просмотра
Враг строит очередную линию укреплений в районе Мариуполя - Андрющенко