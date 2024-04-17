В Хорватии украинская сборная по боксу одержала победу на молодежном чемпионате Европы

Украинская сборная по боксу торжествует на чемпионате Европы среди молодежи в Хорватии. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

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Сборная Украины по боксу одержала победу на чемпионате Европы среди молодежи, который состоялся в Хорватии. Украинские спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты, завоевав первое общекомандное место на турнире.

Лучшими боксерами континента стали Таисия Покусай (52 кг), Анастасия Таран (70 кг), Максим Зименко (51 кг), Расул Гулиев (57 кг), Артур Кузьменко (63,5 кг), Марк Ломакин (67 кг), Никита Захарченко (75 кг), и Николай Лактионов (86 кг). За свои впечатляющие выступления, Максим Зименко (51 кг) был признан лучшим боксером чемпионата Европы.

На второй ступеньке пьедестала оказались Виктория Захарчук (60 кг), Юлия Ступакова (63 кг), Ольга Пилипчук (75 кг), Карина Зверева (81+ кг), Александр Зверев (48 кг), Максим Чекин (54 кг), Богдан Челдик (60 кг), и Олег Гичва (71 кг).

Украинская сборная также завоевала бронзовые награды: Соломия Лынив (48 кг), Божена Мельник (54 кг), Ангелина Некрасова (66 кг), Елизавета Безверхняя (81 кг), Руслан Пережилов (92 кг), и Александр Слесарев (92+ кг).

Сборная Украины будет бойкотировать Кубок Европы по боксу