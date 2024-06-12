В Хмельницком произошел пожар в многоквартирном доме. Нет пострадавших. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

11 июня в 10:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Проскуровской в Хмельницком. Огонь охватил одну из квартир в многоквартирном одноэтажном жилом доме, а также повредил крышу общей площадью 150 квадратных метров.

Жители немедленно сообщили о пожаре, и уже через считанные минуты на месте происшествия работали спасатели. Затрудняли тушение значительная пожарная нагрузка и задымление. Однако благодаря оперативным действиям спасателей удалось сдержать пламя, не допустив его распространения на другие квартиры и близлежащие дома.

На месте происшествия работали 25 спасателей на пяти единицах пожарно-спасательной техники.

К счастью, травмированных в результате пожара не обнаружено. Причину возгорания сейчас устанавливают.

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