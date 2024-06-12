На Хмельниччині палав житловий будинок: постраждалих немає
Київ • УНН
У Хмельницькому в квартирі сталася пожежа, в результаті якої було пошкоджено дах і для ліквідації якої знадобилося 25 рятувальників, при цьому ніхто не постраждав, а причина пожежі з'ясовується.
У Хмельницькому сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Немає постраждалих. Причина пожежі встановлюється. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
11 червня о 10:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Проскурівській у Хмельницькому. Вогонь охопив одну з квартир у багатоквартирному одноповерховому житловому будинку, а також пошкодив дах загальною площею 150 квадратних метрів.
Мешканці негайно повідомили про пожежу, і вже за лічені хвилини на місці події працювали рятувальники. Ускладнювали гасіння значна пожежна навантаження та задимлення. Однак завдяки оперативним діям рятувальників вдалося стримати полум'я, не допустивши його поширення на інші квартири та прилеглі будинки.
На місці події працювали 25 рятувальників на п'яти одиницях пожежно-рятувальної техніки.
На щастя, травмованих у результаті пожежі не виявлено. Причину загоряння наразі встановлюють.
У приватному будинку Київської області спалахнула пожежа: вогнеборці ліквідували загорання11.06.24, 22:42 • 17698 переглядiв