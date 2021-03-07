В Херсонской области зафиксировано лишь 34 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 34 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 374 ПЦР-исследования, 211 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 51 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 34 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “26 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 8 человек”.
Отмечается, что за сутки умер один человек, 69 лет, житель г. Херсон, имел пневмонию и COVID-19.
Информацию о количестве выздоровлений за сутки в ОГА не привели.
“Поэтому сейчас в области 21 999 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 410 человек победили недуг;
— 911 человек инфицированы COVID-19;
— 678 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 401 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 022 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.