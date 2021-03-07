В Херсонській області зафіксовано лише 34 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 34 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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"За останню добу проведено 374 ПЛР-дослідження, 211 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 51 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 34 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "26 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 8 осіб".
Зазначається, що за добу помер один чоловік, 69 років, житель м. Херсон, мав пневмонію та COVID-19.
Інформацію про кількість одужань за добу в ОДА не навели.
"Тож наразі в області 21 999 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 20 410 людей побороли недуг;
- 911 людей інфіковані COVID-19;
- 678 людей померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 401 228 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 022 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.