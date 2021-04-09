В Херсонской области зафиксировано 317 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 317 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 789 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 930 ПЦР-исследований, 722 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1337 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 317 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 119 мужчин и 198 женщин. Из них 42 ребенка и 13 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “268 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 49 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли шесть человек, все имели пневмонию и COVID-19.
Добавляется, что за сутки зафиксировано 49 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 26 569 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 737 человек победили недуг;
— 4043 человека инфицированы COVID-19;
— 789 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 803 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 35 962 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.