В Херсонській області зафіксовано 317 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 317 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 789 людини. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“За останню добу проведено 930 ПЛР-досліджень, 722 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1337 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 317 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 119 чоловіків і 198 жінок. З них 42 дитини та 13 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “268 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 49 осіб”.
Зазначається, що за добу померли шість осіб, всі мали пневмонію та COVID-19.
Додається, що за добу зафіксовано 49 одужань.
“Тож наразі в області 26 569 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 21 737 людей побороли недуг;
— 4043 людини інфіковані COVID-19;
— 789 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 803 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 35 962 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.