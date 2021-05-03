В Херсонской области зафиксировано 187 новых случаев COVID-19

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“За последние сутки проведено 334 ПЦР-исследования, 15 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 68 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 46 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 23 мужчины и 23 женщины. Из них 4 детей и 1 медицинский работник”, говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 30 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 16 человек.

Добавляется, что за сутки умерли восемь человек. Имели пневмонию и COVID-19.

Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 23 449 человек, из которых 9703 — мужчины и 13 746 — женщины.

“Поэтому сейчас в области 31 526 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 25 091 человек поборола недуг;

— 5470 человек инфицированы COVID-19;

— 965 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 083 180 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 596 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.