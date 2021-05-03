В Херсонській області зафіксовано 68 нових випадків COVID-19

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"За останню добу проведено 334 ПЛР-дослідження, 15 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 68 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 46 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 23 чоловіки та 23 жінки. З них 4 дітей та 1 медичний працівник", йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 30 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 16 осіб.

Додається, що за добу померли вісім осіб. Мали пневмонію та COVID-19.

Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 23 449 людей, з яких 9 703 - чоловіки і 13 746 - жінки.

"Тож наразі в області 31 526 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 25 091 людина поборола недуг;

- 5470 людей інфіковані COVID-19;

- 965 людей померли", - резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 083 180 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 596 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.