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В Херсонской области зафиксировано 156 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 156 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1029 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

В Херсонской области зафиксировано 156 новых случаев COVID-19

Цитата

“За последние сутки проведено 1096 ПЦР-исследований, 704 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1424 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 156 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 64 мужчины и 92 женщины. Из них 12 детей и 4 медицинских работника”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “117 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 39 человек”.

Добавляется, что в области умерли 10 человек, все они имели пневмонию и COVID-19. Зафиксировано 365 выздоровлений.

Прививки

“Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 29084 человека, из которых 12 367 — мужчины и 16717 — женщины”, — говорится в сообщении.

“Поэтому сейчас в области 32 612 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 27 121 человек побороа недуг;
— 4462 человека инфицированы COVID-19;
— 1029 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 129 073 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 987 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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