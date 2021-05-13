В Херсонській області зафіксовано 156 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 156 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1029 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1096 ПЛР-досліджень, 704 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1424 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 156 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 64 чоловіки та 92 жінки. З них 12 дітей та 4 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що стан хворих задовільний: “117 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 39 осіб”.
Додається, що в області померли 10 людей, всі вони мали пневмонію та COVID-19. Зафіксовано 365 одужань.
Щеплення
“Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 29 084 людини, з яких 12 367 — чоловіки і 16 717 — жінки”, — йдеться у повідомленні.
“Тож наразі в області 32 612 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 27 121 людина поборола недуг;
— 4 462 людини інфіковані COVID-19;
— 1 029 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 129 073 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 987 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.