В Херсоне из-за удара дроном рф погибла сотрудница ОВА
Киев • УНН
Российский беспилотник утром убил 45-летнюю заместительницу начальника управления Херсонской ОВА Анжелику Переверзеву. Через восемь дней ей должно было исполниться 46 лет.
В центре Херсона утром в результате удара российского беспилотника по автомобилю погибла 45-летняя сотрудница Херсонской ОВА, сообщил глава ОВА Александр Прокудин в соцсетях во вторник, пишет УНН.
Детали
"С большой скорбью сообщаю трагическую новость для всей нашей команды. Сегодня утром в Херсоне российские террористы убили нашу коллегу – Анжелику Переверзеву. Через восемь дней ей должно было исполниться 46 лет", - написал Прокудин.
Она занимала должность заместительницы начальника управления по вопросам организационной работы аппарата Херсонской областной государственной администрации – начальницы организационного отдела.
"Двадцать шесть лет своей жизни Анжелика Александровна посвятила государственной службе и Херсонщине. Даже во время полномасштабной войны, несмотря на постоянную опасность, осталась работать в родном городе и не покинула его, - отметил Прокудин. - Она была чрезвычайно смелым, ответственным, искренним человеком и настоящим профессионалом, которого уважали коллеги и все, кто имел возможность с ней работать. Мои искренние соболезнования родным и близким Анжелики Переверзевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал ее. Это большая потеря для нашей команды и для всей Херсонщины. Вечная и светлая память…"
Дополнение
По данным Прокудина, за минувшие сутки в области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам, в частности повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили магазин и частные автомобили. Из-за российской агрессии 22 человека получили ранения, из них - 1 ребенок.
Полиция показала последствия ударов рф за минувшие сутки.