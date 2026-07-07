В Херсоне умерла женщина, раненая при атаке рф на маршрутку 1 июля

В Херсоне умерла женщина, получившая ранение в результате российской атаки 1 июля. Ей было 52 года, сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

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Пострадавшая получила взрывную травму, тяжелое ранение живота и травматическую ампутацию руки.

Таким образом количество жертв этого циничного российского удара по общественному транспорту возросло до трех. Еще 11 жителей Херсона тогда получили ранения - говорится в сообщении Прокудина.

Напомним

1 июля россияне атаковали беспилотником маршрутное такси в Центральном районе Херсона. Тогда сообщалось о двух погибших и пятерых раненых.