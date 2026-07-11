В Херсоне коммунальщик подорвался на российской мине "Лепесток"
Киев • УНН
55-летний коммунальщик в Корабельном районе Херсона наткнулся на мину "Лепесток", которая взорвалась. Мужчина получил минно-взрывную травму и находится под наблюдением врачей.
В Херсоне 55-летний коммунальщик подорвался на российской мине. Мужчина получил минно-взрывную травму и сейчас находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
Сегодня утром в Корабельном районе Херсона на российской мине подорвался коммунальщик. 55-летний мужчина наткнулся на "лепесток", который детонировал
Отмечается, что мужчина получил минно-взрывную травму и сейчас находится под наблюдением врачей.
Дополнительно
Противопехотная фугасная мина "Лепесток" была создана в Советском Союзе и является почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth". Широко использовалась советскими войсками во время войны в Афганистане 1979-1989 годов, а после распада СССР - в вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве.
Мина запрещена Оттавской конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
Напомним
За минувшие сутки 10 июля в результате обстрелов погибли 7 человек в Донецкой области. Еще 21 человек в области за сутки получил ранения.