В Харьковской области в результате удара БПЛА рф по автомобилю погибли двое мужчин, еще один ранен
Киев • УНН
В Харьковской области в результате российских обстрелов погибли двое мужчин. Раненый 83-летний мужчина госпитализирован.
В Харьковской области в результате российских обстрелов погибли два человека. Также есть раненые. Следователи документируют последствия военных преступлений военнослужащих рф. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
В течение суток под вражеским огнем находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Берестинского и Купянского районов. Против гражданского населения оккупанты применили беспилотные летательные аппараты. Из-за попадания БПЛА в гражданский автомобиль в поселке Слатино Харьковского района погибли двое мужчин – 58-летний водитель и 75-летний пассажир транспортного средства. Еще один 83-летний мужчина, находившийся неподалеку от места попадания, получил взрывные ранения. Его госпитализировали
В селе Тетлега Чугуевского района произошел вражеский обстрел БПЛА. Повреждены гараж, автомобиль и дома.
В Купянском районе враг обстреливал населенные пункты Плоское и Шиповатое. Повреждены предприятие, гражданские автомобили, дом.
10 июля полицейские осуществили 9 осмотров мест происшествий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 18 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией российской федерации. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 31 076 военных преступлениях, совершенных на территории области
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф, заявил, что Украина ожидает от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки, о которых было договорено во время заседания НАТО.