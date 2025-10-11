В Харьковской области мужчина из-за ссоры бросил гранату в оппонентов: есть погибший, пострадал подросток

$41.510.00
16:00 • 816 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
14:06 • 11131 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 13119 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 18915 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 13713 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 22057 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 31053 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42106 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 55998 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34684 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ11 октября, 06:35 • 11850 просмотра
Удар по авто «Черниговоблэнерго»: в больнице умер второй энергетик11 октября, 07:26 • 4992 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 19678 просмотра
Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно10:08 • 5832 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП12:22 • 11891 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo16:00 • 816 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 14:06 • 11130 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 19841 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 55998 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 42343 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Германия
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 29863 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 32066 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 34527 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 100455 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 43742 просмотра
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury

В Харьковской области мужчина из-за ссоры бросил гранату в оппонентов: есть погибший, пострадал подросток

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В Лозовой мужчина бросил ручную гранату во время конфликта на складах. В результате взрыва погиб 39-летний мужчина, пострадал 17-летний подросток.

В Харьковской области мужчина из-за ссоры бросил гранату в оппонентов: есть погибший, пострадал подросток

В Лозовой Харьковской области на территории складских помещений между тремя мужчинами возник конфликт. Один из них достал ручную гранату, привел ее в действие и бросил в сторону оппонентов. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, есть погибший, пострадал подросток, передает УНН.

Детали

По данным следствия, вечером 10 октября в городе Лозовая на территории складских помещений между тремя мужчинами возник конфликт.

Во время спора 48-летний подозреваемый достал ручную гранату, привел ее в действие, отсоединив предохранительную чеку, и бросил в сторону оппонентов.

В результате взрыва 39-летний мужчина, 17-летний парень и сам подозреваемый получили ранения.

39-летний пострадавший скончался в больнице.

Правоохранители оперативно задержали нападавшего.

Добавим

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении по фактам:

— оконченного покушения на умышленное убийство двух лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

— умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

— незаконного приобретения, ношения и хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. В настоящее время подозреваемый находится в больнице под конвоем.

Проверяются мотивы преступления.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Ручная граната
Харьковская область
Лозова