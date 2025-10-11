В Харьковской области мужчина из-за ссоры бросил гранату в оппонентов: есть погибший, пострадал подросток
Киев • УНН
В Лозовой мужчина бросил ручную гранату во время конфликта на складах. В результате взрыва погиб 39-летний мужчина, пострадал 17-летний подросток.
В Лозовой Харьковской области на территории складских помещений между тремя мужчинами возник конфликт. Один из них достал ручную гранату, привел ее в действие и бросил в сторону оппонентов. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, есть погибший, пострадал подросток, передает УНН.
Детали
По данным следствия, вечером 10 октября в городе Лозовая на территории складских помещений между тремя мужчинами возник конфликт.
Во время спора 48-летний подозреваемый достал ручную гранату, привел ее в действие, отсоединив предохранительную чеку, и бросил в сторону оппонентов.
В результате взрыва 39-летний мужчина, 17-летний парень и сам подозреваемый получили ранения.
39-летний пострадавший скончался в больнице.
Правоохранители оперативно задержали нападавшего.
Добавим
Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении по фактам:
— оконченного покушения на умышленное убийство двух лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины);
— умышленного убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины);
— незаконного приобретения, ношения и хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. В настоящее время подозреваемый находится в больнице под конвоем.
Проверяются мотивы преступления.
В Одессе мужчина бросил страйкбольные гранаты в шумную компанию и сам получил ранения07.10.25, 18:13 • 2904 просмотра