На Харківщині чоловік через сварку кинув гранату в опонентів: є загиблий, постраждав підліток
Київ • УНН
У Лозовій чоловік кинув ручну гранату під час конфлікту на складах. Внаслідок вибуху загинув 39-річний чоловік, постраждав 17-річний підліток.
У Лозовій, що на Харківщині, на території складських приміщень між трьома чоловіками виник конфлікт. Один з них дістав ручну гранату, привів її в дію, та кинув у бік опонентів. Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, є загиблий, постраждав підліток, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, увечері 10 жовтня у місті Лозова на території складських приміщень між трьома чоловіками виник конфлікт.
Під час суперечки 48-річний підозрюваний дістав ручну гранату, привів її в дію, від’єднавши запобіжну чеку, та кинув у бік опонентів.
Унаслідок вибуху 39-річний чоловік, 17-річний хлопець і сам підозрюваний отримали поранення.
39-річний постраждалий помер у лікарні.
Правоохоронці оперативно затримали нападника.
Додамо
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактами:
— закінченого замаху на умисне вбивство двох осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України);
— умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України);
— незаконного придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Наразі підозрюваний перебуває у лікарні під конвоєм.
Перевіряються мотиви злочину.
