В Харькове ультрас остановили автобус ФК "Шахтер"

“Сегодня вечером активисты „Национального Корпуса“, в числе которых были представители „Kharkiv City Patriots“ и донецкого „The Club“, остановили автобус с футболистами ФК „Шахтер“ для беседы”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что активисты “предъявили команде за странные действия и невнятную позицию относительно войны на востоке”.

Как сообщал УНН, генеральный директор “горняков” Сергей Палкин прокомментировал несогласованную с ФФУ акцию с “патриотическими футболками” перед поединком с “Олимпиком”.