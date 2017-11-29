В Харькове ультрас остановили автобус ФК "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во вторник вечером 28 ноября харьковские националисты, в числе которых были представители групп “Kharkiv City Patriots” и “The Club”, остановили автобус с футболистами “Шахтера”. Об этом говорится на странице сообщества “Troublemakers & Ultras Action” в Facebook, передает УНН.
“Сегодня вечером активисты „Национального Корпуса“, в числе которых были представители „Kharkiv City Patriots“ и донецкого „The Club“, остановили автобус с футболистами ФК „Шахтер“ для беседы”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что активисты “предъявили команде за странные действия и невнятную позицию относительно войны на востоке”.
Как сообщал УНН, генеральный директор “горняков” Сергей Палкин прокомментировал несогласованную с ФФУ акцию с “патриотическими футболками” перед поединком с “Олимпиком”.