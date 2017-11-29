В Харькове ультрас остановили автобус ФК "Шахтер"

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3476 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 11751 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12702 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87452 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79302 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91477 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121304 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115822 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146530 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107446 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Харькове ультрас остановили автобус ФК "Шахтер"

В Харькове ультрас остановили автобус ФК "Шахтер"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во вторник вечером 28 ноября харьковские националисты, в числе которых были представители групп “Kharkiv City Patriots” и “The Club”, остановили автобус с футболистами “Шахтера”. Об этом говорится на странице сообщества “Troublemakers & Ultras Action” в Facebook, передает УНН.

“Сегодня вечером активисты „Национального Корпуса“, в числе которых были представители „Kharkiv City Patriots“ и донецкого „The Club“, остановили автобус с футболистами ФК „Шахтер“ для беседы”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что активисты “предъявили команде за странные действия и невнятную позицию относительно войны на востоке”.

Как сообщал УНН, генеральный директор “горняков” Сергей Палкин прокомментировал несогласованную с ФФУ акцию с “патриотическими футболками” перед поединком с “Олимпиком”.

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