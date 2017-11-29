В Харкові ультрас зупинили автобус ФК "Шахтар"

“Сьогодні ввечері активісти „Національного Корпуси“, в числі яких були представники „Kharkiv City Patriots“ і донецького „The Club“, зупинили автобус з футболістами ФК „Шахтар“ для бесіди”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що активісти “пред’явили команді за дивні дії і невиразну позицію щодо війни на сході”.

Як повідомляв УНН, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прокоментував неузгоджену з ФФУ акцію з "патріотичними футболками" перед поєдинком з "Олімпіком".