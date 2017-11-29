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В Харкові ультрас зупинили автобус ФК "Шахтар"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У вівторок ввечері 28 листопада харківські націоналісти, в числі яких були представники груп “Kharkiv City Patriots” і “The Club”, зупинили автобус з футболістами “Шахтаря”. Про це йдеться на сторінці спільноти “Troublemakers & Ultras Action” у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні ввечері активісти „Національного Корпуси“, в числі яких були представники „Kharkiv City Patriots“ і донецького „The Club“, зупинили автобус з футболістами ФК „Шахтар“ для бесіди”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що активісти “пред’явили команді за дивні дії і невиразну позицію щодо війни на сході”.

Як повідомляв УНН, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прокоментував неузгоджену з ФФУ акцію з "патріотичними футболками" перед поєдинком з "Олімпіком"

Українські Національні Новини

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