В Харкові ультрас зупинили автобус ФК "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У вівторок ввечері 28 листопада харківські націоналісти, в числі яких були представники груп “Kharkiv City Patriots” і “The Club”, зупинили автобус з футболістами “Шахтаря”. Про це йдеться на сторінці спільноти “Troublemakers & Ultras Action” у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні ввечері активісти „Національного Корпуси“, в числі яких були представники „Kharkiv City Patriots“ і донецького „The Club“, зупинили автобус з футболістами ФК „Шахтар“ для бесіди”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що активісти “пред’явили команді за дивні дії і невиразну позицію щодо війни на сході”.
Як повідомляв УНН, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прокоментував неузгоджену з ФФУ акцію з "патріотичними футболками" перед поєдинком з "Олімпіком".