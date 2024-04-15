В Харькове сообщили о слышимом взрыве, жителей предупредили об угрозе вражеских КАБов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  7928 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  53168 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  57595 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  68798 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  200940 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194234 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194377 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189357 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129013 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138803 просмотра

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В Харькове сообщили о слышимом взрыве, жителей предупредили об угрозе вражеских КАБов

За пределами Харькова произошел взрыв, что заставило власти призвать жителей оставаться в укрытиях из-за риска вражеских атак и авиаударов.

Общество •   •  5934 просмотра
В Харькове сообщили о слышимом взрыве, жителей предупредили об угрозе вражеских КАБов

Шольц предостерег Китай относительно поддержки россии

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай предостерег Китай от поддержки России в ее агрессивной войне против Украины.

Война •   •  6217 просмотра
Шольц предостерег Китай относительно поддержки россии

Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в белгородской области

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал и повредил объект инфраструктуры связи в селе графовка красноярузского района белгородской области россии, сообщает губернатор региона.

Война •   •  5407 просмотра
Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в белгородской области

Зеленский уволил заместителя начальника УГО и сменил зама секретаря СНБО

Зеленский уволил Тараса Гребенникова с должности заместителя начальника Управления государственной охраны и Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив вместо него Андрея Кононенко.

политика •   •  5308 просмотра
Зеленский уволил заместителя начальника УГО и сменил зама секретаря СНБО

Пополнение оборотных средств и бизнес в зоне военного риска: с начала 2024 года выдано доступных кредитов на 27,3 млрд грн

С начала 2024 года почти 7 000 предпринимателей получили доступные кредиты на сумму 27,3 миллиарда гривен, причем каждый пятый кредит выдан бизнесу, работающему в зоне повышенного риска.

Экономика •   •  5267 просмотра
Пополнение оборотных средств и бизнес в зоне военного риска: с начала 2024 года выдано доступных кредитов на 27,3 млрд грн

В Казахстане на фоне скандала с гибелью женщины экс-министра экономики ужесточили наказание за домашнее насилие

Казахстан ужесточил наказание за домашнее насилие, включая штрафы, общественные работы и арест за избиение, на фоне скандального дела о гибели жены бывшего министра экономики.

Новости Мира •   •  5111 просмотра
В Казахстане на фоне скандала с гибелью женщины экс-министра экономики ужесточили наказание за домашнее насилие

В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду

Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией TikTok, чтобы уменьшить влияние российской пропаганды на платформе.

Война •   •  6117 просмотра
В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду

Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины

Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияет на поддержку Украины Германией, отметили в Берлине.

Война •   •  5887 просмотра
Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины

Макрон собирается попросить Си Цзиньпина помочь с олимпийским перемирием

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой о помощи в достижении олимпийского перемирия во время предстоящего визита Си в Париж в начале мая.

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Макрон собирается попросить Си Цзиньпина помочь с олимпийским перемирием

В результате ночного удара рф по поселку на Херсонщине пострадала 16-летняя девушка

16-летняя девушка получила ранения от осколков и взрыва после ночного российского удара возле ее дома в селе Кизомыс Херсонской области.

Война •   •  6881 просмотра
В результате ночного удара рф по поселку на Херсонщине пострадала 16-летняя девушка