В Харькове сообщили о слышимом взрыве, жителей предупредили об угрозе вражеских КАБов

В Харькове сообщили о слышимом взрыве, предположительно, за пределами города, на фоне воздушной тревоги в регионе, пишет УНН.

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"На севере Харькова был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает "Суспільне".

"Жители Харьковской области! Не покидайте укрытия - риск ударов вражескими КАБ, сообщил бригадный генерал юстиции, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в Telegram.

"Жители города Харьков также находитесь в укрытиях!" - добавил Мельник.

Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В Харьковской и еще нескольких областях на северо-востоке - воздушная тревога.

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, по области враг атаковал с авиации, есть погибшая - ОВА