В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую

Российские войска накануне вечером атаковали Харьков, удар пришелся возле гражданской станции техобслуживания. В ночь на 5 апреля россияне обстреляли Боровую Харьковской области, есть повреждения. За сутки из-за обстрелов рф в области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

4 апреля 22:00 вражеский обстрел г. Харьков возле гражданской станции техобслуживания. Харьков возле гражданской станции техобслуживания. Попадание в землю. Повреждены 4 автомобиля и остекление окон 5-этажного здания. Без пострадавших - написал Синегубов в соцсетях.

В целом, по его словам, за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Авиаударам подвергся н.п. Огирцево.

5 апреля 04:19 в г. Боровая Изюмского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены два частных дома. Без пострадавших.

22:01 в с. Кучеровка Купянский района в результате проведения боевых действий горел жилой дом и хозяйственная постройка. Без пострадавших.



17:06 в с. Глубокое Харьковского района в результате обстрела КАБ поврежден двухэтажный дом и учебное заведение. Пострадавших нет.



16:05 с. Колесниковка Купянского района попадание по территории. Без пострадавших.



14:52 с. Кондрашовка Купянского района. В результате вражеской атаки горели хозяйственные постройки, дом и два автомобиля. Без пострадавших.



12:45 в результате вражеского обстрела земельного участка между с. Березовка и с. Коротич погиб 36-летний работник агропредприятия. Также ранены 55 и 21-летние мужчины - госпитализированы. Повреждены 3 сельхозмашины.



4 апреля 10:00 с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома. Без пострадавших.



Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый