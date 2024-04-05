Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

За сутки военнослужащие рф осуществили 401 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, оккупанты запустили 1 ракетный и 2 авиационных удара по Широкому и Роботино. Кроме того, над городами Вольнянск, Беляевка, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка и Новоандреевка была зафиксирована атака 96 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Дополнительно, оборонные структуры зарегистрировали 16 обстрелов залповых реактивных систем (РСЗО) по Малой Токмачке и Роботино. Наиболее интенсивные артудары касались территорий Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки, где зафиксировано 286 обстрелов.

Добавим

На данный момент поступило 19 случаев разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, российские атаки привели к травмированию 1 человека в городе Орехов.

Воздушные Силы обнаружили движение ударных БпЛА на севере Запорожской области и на Днепропетровщине