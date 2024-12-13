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В Харькове произошли взрывы: что известно об ударах по близлежащим районам

В Харькове произошли взрывы: что известно об ударах по близлежащим районам

Киев  •  УНН

 • 6401 просмотра

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В Харькове зафиксированы взрывы, удары пришлись на прилегающие к городу районы. Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели, местные власти призывают жителей находиться в укрытиях.

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, удары пришлись на прилегающие к городу районы. 

По словам главы Хакровской ОГА Олега Синегубова, террористы обстреляли Харьковский район.

Местные власти призывают жителей сохранять осторожность и соблюдать правила безопасности, находясь в укрытиях до официального завершения тревоги. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. 

Добавим

Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели на Харьков.

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