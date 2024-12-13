В Харькове произошли взрывы: что известно об ударах по близлежащим районам
Киев • УНН
В Харькове зафиксированы взрывы, удары пришлись на прилегающие к городу районы. Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели, местные власти призывают жителей находиться в укрытиях.
В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, удары пришлись на прилегающие к городу районы.
По словам главы Хакровской ОГА Олега Синегубова, террористы обстреляли Харьковский район.
Местные власти призывают жителей сохранять осторожность и соблюдать правила безопасности, находясь в укрытиях до официального завершения тревоги. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Добавим
Воздушные Силы предупреждали о скоростной цели на Харьков.
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