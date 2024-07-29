В университетском общежитии в Харькове сегодня утром произошел пожар. Пожарные спасли 2 человек с помощью автолестницы и эвакуировали еще 10 жителей из-за сильного задымления, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

Возгорание произошло 29 июля около 5 утра в 5-этажном здании общежития Государственного биотехнологического университета, что в Киевском районе города Харькова. Горела комната на 4-м этаже.

Из-за сильного задымления верхних этажей пожарным пришлось эвакуировать по лестнице десять жителей общежития. Кроме того, с помощью пожарной автолестницы были спасены 2 человека.

Пожар ликвидировали в 07:00. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

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