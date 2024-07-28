Полиция Харькова разыскала 12-летнюю девушку, которая исчезла 26 июля. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, несовершеннолетнюю обнаружили в метрополитене и вернули родителям.
Полицейские разыскали пропавшую 12-летнюю девушку в Харькове. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
26 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении 12-летней девушки из Харькова.
Ювенальные полицейские вместе с коллегами из отдела полиции № 1 проверили места возможного пребывания несовершеннолетней, опросили ее друзей и знакомых, а также провели мониторинг аккаунтов в социальных сетях. Описание пропавшей было разослано во все территориальные подразделения полиции Харькова.
Благодаря оперативным действиям, девушку обнаружили сотрудники полиции в метрополитене и вернули ее родителям.
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