Полицейские разыскали пропавшую 12-летнюю девушку в Харькове. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

26 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении 12-летней девушки из Харькова.

Ювенальные полицейские вместе с коллегами из отдела полиции № 1 проверили места возможного пребывания несовершеннолетней, опросили ее друзей и знакомых, а также провели мониторинг аккаунтов в социальных сетях. Описание пропавшей было разослано во все территориальные подразделения полиции Харькова.

Благодаря оперативным действиям, девушку обнаружили сотрудники полиции в метрополитене и вернули ее родителям.

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