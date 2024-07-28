На седьмой день поисков спасатели Львовщины нашли девочку, которая пропала 20 июля. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Во Львовской области 27 июля на седьмой день интенсивных поисковых работ спасатели нашли девочку 2013 года рождения, которая пропала 20 июля.

К поискам привлекались спасатели, коммунальные службы, полиция и местные жители.

Девочку нашли без сознания в лесу недалеко от села Речки Львовского района. Она была доставлена к медикам для дальнейшего обследования.

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