В Харькове напали с ножом на военных ТЦК: один погибший, один раненый

В Харькове напали с ножом на военнослужащих ТЦК во время выполнения ими служебных обязанностей, в результате чего есть один погибший и один раненый военный, сообщили в пятницу в Харьковском областном ТЦК и СП в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"В Харькове, во время проведения военнослужащими районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных, произошло нападение на представителей ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

После того, как старший группы оповещения - военнослужащий ВСУ - представился гражданину, последний внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож. В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одного из них прооперировали, сейчас он находится в больнице. Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, наш побратим умер от многочисленных ножевых ранений - сообщили в ТЦК.

Как отмечается, после содеянного нападавший сбежал. "Сейчас он находится в розыске", - сказано в сообщении.

Правоохранительные органы, как сообщается, осуществляют меры по установлению местонахождения нападавшего и привлечению его к ответственности согласно действующему законодательству.

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