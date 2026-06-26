В Харькове напали с ножом на военных ТЦК: один погибший, один раненый
Киев • УНН
В Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК во время оповещения. Один военный погиб, другого прооперировали, нападавший в розыске.
В Харькове напали с ножом на военнослужащих ТЦК во время выполнения ими служебных обязанностей, в результате чего есть один погибший и один раненый военный, сообщили в пятницу в Харьковском областном ТЦК и СП в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"В Харькове, во время проведения военнослужащими районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных, произошло нападение на представителей ТЦК и СП", - говорится в сообщении.
После того, как старший группы оповещения - военнослужащий ВСУ - представился гражданину, последний внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож. В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одного из них прооперировали, сейчас он находится в больнице. Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, наш побратим умер от многочисленных ножевых ранений
Как отмечается, после содеянного нападавший сбежал. "Сейчас он находится в розыске", - сказано в сообщении.
Правоохранительные органы, как сообщается, осуществляют меры по установлению местонахождения нападавшего и привлечению его к ответственности согласно действующему законодательству.
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