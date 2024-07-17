Еще три подземные школы начали строиться в Харькове за средства городского бюджета, в дополнение к первой подземной школе, открытой в начале мая.
В Харькове начали строительство еще трех подземных школ. Средства выделены из городского бюджета.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Сегодня мы начали строительство еще трех подземных школ, выделены определенные средства из городского бюджета на строительство таких школ
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В начале мая в Харькове заработала первая подземная школа.
В мае Терехов сообщал, что в Харькове построят еще как минимум три подземные школы до сентября.