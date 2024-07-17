В Харькове начали строительство еще трех подземных школ. Средства выделены из городского бюджета.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня мы начали строительство еще трех подземных школ, выделены определенные средства из городского бюджета на строительство таких школ - сказал Терехов

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В начале мая в Харькове заработала первая подземная школа.

В мае Терехов сообщал, что в Харькове построят еще как минимум три подземные школы до сентября.