В Харькове мужчина с ножом напал на военного ТЦК и полицейского
Киев • УНН
В Харькове 23 июля задержали мужчину, который во время задержания ранил ножом работника ТЦК. Полицейский выстрелил нападавшему в ногу, всем пострадавшим оказана помощь.
В Слободском районе Харькова 23 июля задержали мужчину, которого разыскивали за угрозы полицейскому. Во время задержания он ранил ножом сотрудника ТЦК и СП, после чего полицейский выстрелил ему в ногу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет УНН.
Детали
Установлено, что еще 21 июля возле автовокзала на проспекте Аэрокосмическом сотрудники патрульной полиции совместно с военнослужащими ТЦК и СП остановили мужчину для проверки документов. В ответ он достал нож, вел себя агрессивно, угрожал присутствующим и полицейскому, в частности применением насилия и, воспользовавшись ситуацией, сбежал с места происшествия.
23 июля во время задержания указанного мужчины он оказал сопротивление правоохранителям, достал нож и нанес ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП. Кроме того, злоумышленник пытался нанести ножевое ранение сотруднику полиции.
С целью прекращения противоправных действий и предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей полицейский, в соответствии с требованиями Закона Украины "О Национальной полиции", применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу. Всем потерпевшим оказана необходимая медицинская помощь.
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса. Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия.
Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса. Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия.
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