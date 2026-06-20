В Харькове мужчина осколком разбитой бутылки порезал людей в киоске
Киев • УНН
22-летний мужчина в Харькове напал на посетителей и работницу киоска, используя осколок бутылки. Пострадали три человека, подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.
В Харькове правоохранители задержали мужчину, который совершил дерзкое нападение на посетителей и работницу торгового киоска. В результате инцидента пострадали три человека, пишет УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Инцидент произошел 20 июня около 17:30 в Холодногорском районе города. По данным следствия, 22-летний уроженец Черкасс ворвался в торговый киоск и осколком разбитой бутылки нанес резаные ранения мужчине.
После этого нападавший ударил кулаком по голове продавщицу, а во время побега еще и ногой в лицо пожилую женщину, проходившую мимо. Всем потерпевшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы
Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого. Сейчас решается вопрос о его задержании в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По предварительной квалификации, событие расследуют по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Следователи продолжают первоочередные процессуальные действия для установления всех обстоятельств нападения.
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