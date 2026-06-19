"Трогал за части тела" - киевлянка заявила о сексуальном насилии в поезде Одесса-Киев

Жительница Киева обратилась в полицию и заявила, что неизвестный мужчина совершил сексуальное насилие в плацкартном вагоне поезда Одесса-Киев, передает УНН.

Детали

Сегодня в полицию Киева обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что во время поездки в плацкартном вагоне поезда Одесса-Киев неизвестный мужчина трогал ее части тела.

По факту заявления киевлянки следователями Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – сексуальное насилие (совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица) - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей происшествия. Следствие продолжается.

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