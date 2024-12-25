В Харькове атака рф «шахедом»: пожар на месте прилета

В Харькове зафиксирован удар вражеского беспилотника, повлекший пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, пишет УНН.

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«Есть информация о вражеском ударе «Шахедом». На месте прилета пожар. Информация о пострадавших уточняется», - написал Терехов.

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