В Харькове атака рф «шахедом»: пожар на месте прилета
Киев • УНН
В Харькове зафиксирован удар вражеского беспилотника «Шахед», повлекший пожар. Мэр города Игорь Терехов сообщает об уточнении информации о пострадавших.
В Харькове зафиксирован удар вражеского беспилотника, повлекший пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, пишет УНН.
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«Есть информация о вражеском ударе «Шахедом». На месте прилета пожар. Информация о пострадавших уточняется», - написал Терехов.
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