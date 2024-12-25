Массированные удары рф по Харькову: попадания в трех районах и шесть пострадавших
Киев • УНН
Россия нанесла массированные удары по Харькову, в результате чего пострадали 6 человек в трех районах города. Также зафиксированы атаки БПЛА в Изюмском районе и Купянске с повреждением зданий.
россия сегодня утром нанесла массированные удары по Харькову, в результате чего пострадали 6 человек, сообщил в среду председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
«С 06:00 до 06:29 враг наносил массированные удары по городу Харьков. Зафиксировали попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. На эту минуту - шесть пострадавших», - сообщил глава ОГА.
По его словам, возникли несколько пожаров в нежилых зданиях, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских атак.
СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что в Харькове - перебои со светом.
Синегубов сообщил также, что накануне в 19:00 в селе Вишневая Изюмского района в результате попадания БПЛА повреждены 3 дома и хозяйственные постройки. В 15:45 в Купянске зафиксировано попадание FPV-дрона в дорожное покрытие.
Харьков под массированным ударом: есть «прилеты», вспыхнули пожары25 дек. 2024, 05:03 • 13454 просмотра