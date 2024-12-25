Харьков под массированным ударом: есть «прилеты», вспыхнули пожары

Войска рф массированно атакуют Харьков баллистическими ракетами. В городе вспыхнули пожары, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремела серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, армия рф нанесла по меньшей мере семь ударов.

По предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр. После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры