Харьков под массированным ударом: есть «прилеты», вспыхнули пожары
Киев • УНН
Российские войска нанесли не менее 7 ударов баллистическими ракетами по Харькову. В результате атаки возникли пожары, повреждена инфраструктура, двое мужчин получили тяжелые осколочные ранения.
Войска рф массированно атакуют Харьков баллистическими ракетами. В городе вспыхнули пожары, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.
Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремела серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах
По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, армия рф нанесла по меньшей мере семь ударов.
По предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова. Профильные службы выехали на осмотр. После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
На эту минуту известно о двух пострадавших в том же Салтовском районе.
По словам Олега Синегубова пострадало двое мужчин.
Они в тяжелом состоянии, получили осколочные травмы. Их госпитализировали в больницу.
Напомним
Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжаются атаки дронами.