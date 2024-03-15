В ханты-мансийском округе рф горел ящик для голосования, в который местная жительница бросила "коктейль Молотова"

Стационарный ящик для голосования загорелся в городе Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), - как пишут росСМИ, ительница города кинула в стационарный ящик для голосования на выборах президента рф, бутылку с зажигательной смесью, передает УНН.

Детали

На избирательном участке в Когалыме, Ханты-Мансийский автономный округ, местная жительница при помощи бутылки с зажигательной смесью подожгла ящик для голосования; затем огонь, как утверждаю российские СМИ, ликвидировал сотрудник мчс.

На избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью. Женщина, совершившая противоправные действия, была незамедлительно задержана. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Бюллетени и технологическое оборудование не повреждено - заявил избирком.

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