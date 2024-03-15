Главкома вмф россии отправили в отставку: в британской разведке рассказали о причинах

Главнокомандующего военно-морских сил россии, адмирала николая евменова отправили в отставку после серии значительных потерь российских кораблей, в частности "сергея котова" 5 марта. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

После серии значительных потерь российских кораблей в Черном море 10 марта 2024 года главнокомандующий вмф рф адмирал николай евменов, с большой долей вероятности, был отстранен от должности. Его заменит командующий Северным флотом адмирал александр моисеев - говорится в сообщении британской разведки.

Как отмечается, увольнение евменова произошло после снятия с должности второго командующего Черноморским флотом с февраля 2022 года и после потери судна "сергей котов" 5 марта 2024 года. По данным Минобороны Британии, "сергей котов" - девятый крупный корабль, который потеряла рф с начала полномасштабной войны.

Сообщается, что адмирал моисеев до назначения на должность командующего Северным флотом командовал черноморским флотом в 2018-2019 годах.

"Вполне вероятно, что первой задачей адмирала моисеева на посту главнокомандующего вмф станет стабилизация ситуации с безопасностью в Черном море и проведения мероприятий, направленных на повышение боеспособности черноморского флота в регионе", - говорится в сообщении.

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