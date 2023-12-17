В КГГА прокомментировали, критическая ли ситуация на участке проседания грунта над перегоном закрытого тоннеля метро

Грунт вблизи станции метро "Демеевская" начал проседать еще до закрытия перегона между "Лыбедской" и "Демеевской", за ним наблюдают и пока специалисты критических изменений не фиксируют. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Проседание грунта вблизи станции метро "Демеевская" произошло еще до закрытия шести станций "синей" ветки. Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль - говорится в сообщении.

Детали

В КГГА уверяют, что критических изменений на участке нестабильного грунта специалисты не зафиксировали. А состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" стабилизировано и полностью контролируется.

Отмечается, что профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается.

Что известно о состоянии почвы

Над тоннелем синей ветки метро, под частью Голосеевской площади начала проседать земля. Деформация произошла на участке, где стояли торговые павильоны. Также рядом перекрыт аварийный участок дороги, который начал трескаться из-за оползня.

Напомним,

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля, который разгерметизировался, прервано движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Ориентировочный срок ремонта - 6 месяцев.