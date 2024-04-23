В казане в российском татарстане ночью упал беспилотник, говорят, "игрушечный" - росСМИ

В казани в российском Татарстане ночью упал беспилотник, сообщил российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

"Это произошло в поселке отары в приволжском районе казани накануне поздно вечером, сообщают местные СМИ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В рф государственный телеканал, как указано, заявил, что упавший на поселок дрон - "игрушечный".

В прошлую среду, 17 апреля, минобороны рф заявило об уничтожении беспилотника над казанью.

В казани в российском татарстане включали сирены и провели эвакуацию на авиазаводе, мо рф заявляла о дроне над регионом