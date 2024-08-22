В канализационной шахте на Черниговщине погибли три человека: среди них - 17-летний парень
Киев • УНН
В Новгород-Северском в канализационной шахте частного дома погибли три человека - мужчина, женщина и их 17-летний сын. Спасатели ГСЧС достали тела погибших, обстоятельства трагедии устанавливаются.
Три человека погибли в канализационной шахте на Черниговщине. Как сообщили в ГСЧС, среди погибших - 17-летний парень, передает УНН.
Детали
На территории частного дома в г. Новгород-Северский чрезвычайники в средствах защиты органов зрения и дыхания спустились в шахту и достали тела погибших - мужчины 1975 г.р., женщины 1984 г.р. и их 17-летнего сына.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.
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