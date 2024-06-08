Женщина погибла, упав в 17-метровый колодец в Одесской области

В Одесской области в колодец глубиной 17 метров упала женщина, она погибла, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Информацию, что на территории одного из домовладений села Жеребково Подольского района в колодец упала женщина, спасатели получили сегодня в 07:25 утра и прибыли на место происшествия.

"С помощью веревки тело женщины 1959 г. р. было изъято из колодца глубиной 17 м и передано работникам полиции и скорой", - отметили в ГСЧС.

Причина смерти устанавливается.

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